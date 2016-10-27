«Роснефтегазу» разрешили разместить 1,8 трлн рублей в Газпромбанке

«Роснефтегаз» получил одобрение правительства разместить на депозитах в Газпромбанке 1,8 трлн руб., пишет агентство Bloomberg со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы. Это порядка 63% стоимости активов компании на конец 2015 г., отмечает агентство.

«Компания получила право положить 1,8 трлн руб. ($29 млрд) на депозитах в Газпромбанке», – пишет агентство, отмечая, что достоверность документов подтвердили два должностных лица на условиях анонимности.

По данным агентства, эта сумма, эквивалентная 2,2% годового ВВП страны, была одобрена директивой правительства 30 сентября. Депозит в Газпромбанке размещается на срок до трех лет с любым соотношением долларов, евро и рублей и ставкой не ниже 0,01% годовых.

«Роснефтегаз» от комментариев отказался. Минэкономразвития и Газпромбанк не ответили на просьбу агентства о комментарии.