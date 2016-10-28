ЦБ Китая понизил курс юаня к доллару до нового шестилетнего минимума

Народный банк Китая понизил курс юаня к доллару на 0,18% (122 базисных пункта) до 6,7858 за доллар. Это стало новым минимальным значением за последние 6 лет, сообщает ТАСС.

Курс юаня уже несколько раз обновил шестилетний минимум в этом октябре. По словам аналитиков Государственного управления валютного контроля КНР, основные причины ослабления национальной валюты - укрепление доллара и преобразования, повысившие роль рыночных факторов при установлении курса.

Реформа механизма формирования обменного курса юаня к доллару началась в августе 2015 г., напоминает ТАСС. Китайский ЦБ тогда сообщил, что решил «оптимизировать методику расчета» валютного курса в сторону повышения роли рыночных факторов с учетом положительного сальдо во внешней торговле КНР, а также крепких позиций юаня по отношению к валютам других стран. Колебания биржевого курса по отношению к официальному паритетному курсу, устанавливаемому Народным банком, не должны превышать 2%.