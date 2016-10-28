ФГ «Будущее» установило цену IPO – Reuters

ФГ «Будущее», объединяющая негосударственные пенсионные фонды (НПФ) владельца O1 Group Бориса Минца, определила цену размещения акций при IPO: она составит 1190 руб. за бумагу, а объем размещения - 11 млрд руб., передало агентство Reuters.

Прием заявок в рамках IPO ФГ «Будущее» проводился с 20 по 27 октября. Ценовой диапазон составлял 1060–1260 руб. за одну акцию. На 28 октября запланировано начало вторичных торгов акциями (тикер – FTRE). Ожидается, что O1 Group предложит к продаже около 20% акций.

Объем пенсионных активов под управлением ФГ «Будущее» превышает 279 млрд руб. Число клиентов по обязательному пенсионному страхованию и негосударственному пенсионному обеспечению – более 4,5 млн человек.