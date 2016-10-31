Brent торгуется на уровне $50,44 за баррель

К 8.20 31 октября декабрьские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $50,44 за баррель. Цена на декабрьские фьючерсы на WTI к этому же времени была на уровне $48,51 за баррель. Котировки нефти снижаются, так как заседание экспертов нефтедобывающих стран по обсуждению вариантов реализации алжирских решений завершилось лишь решением, когда пройдут следующие подобные консультации на аналогичном уровне, сообщает «Прайм».

Эксперты договорились, что следующие консультации представителей нефтедобывающих стран, входящих и не входящих в ОПЕК, пройдут до официальной встречи министров государств – членов картеля 30 ноября. К тому времени, как ожидается, будут уточнены свои и предлагаемые данные по возможным замораживанию или снижению добычи нефти. «Было много разговоров, но никто ни о чем не договорился. Это подталкивает рынок нефти к снижению», – сказал Reuters старший рыночный аналитик брокерской компании OANDA в Сингапуре Джеффри Халли (цитата «Прайма»).