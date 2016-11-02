Курс рубля упал до минимума с начала октября

Доллар и евро выросли на «Московской бирже» до максимальных уровней с начала октября при открытии в среду.

Первые сделки по доллару США прошли в среду на ЕТС в пределах 63,37-63,5 руб., в среднем за две минуты курс составил 63,47 руб. (+15 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом оказался на уровне 70,21 руб. (+62 коп.), бивалютная корзина прибавила 36 коп., составив 66,5 руб.

Рубль начал падать в связи с падением цен нефти и негативной динамикой рынков капитала, сообщили эксперты «Интерфакса»

Торги акциями открылись на Московской бирже снижением порядка 0,5%, фондовые индексы в мире преимущественно снижаются.

Нефть показывает отрицательную динамику: январские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.00 мск упали на 0,8% до $47,8 за баррель, опустившись до минимума более чем за месяц.