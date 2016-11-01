Цена нефти марки Brent упала ниже $48 за баррель, евро превысил 70 рублей

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,6% до $48,82 за баррель впервые с 28 сентября 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Российская валюта, в свою очередь, практически не реагирует на снижение цен на нефть. Так, курс доллара к рублю по состоянию на 20:51 мск снизился на 0,1% до 63,3 руб., курс евро вырос на 0,6% и составил 70,02 руб.

При этом директор аналитического департамента «Альфа-форекс» Андрей Диргин отмечает, что говорить о полноценном падении нефти пока рано.

«Наблюдаемое нами снижение от максимумов в районе $53 к текущим уровням является следствием "предварительного разочарования" в ОПЕК. Окончательное нам лишь предстоит оценить в конце ноября», - считает эксперт.

Встреча спецкомитета Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) по выработке механизма ограничения добычи завершилась на минувшей неделе в Вене. Помимо представителей ОПЕК во встрече приняли участие Россия, Азербайджан, Бразилия, Казахстан, Оман и Мексика. Следующая такая встреча намечена на 25-26 ноября.

Венская встреча носила консультативный характер, никакого цельного предложения по ее итогам участники не выработали. Эксперты на первом заседании спецкомитета ОПЕК обсуждали дорожную карту по механизму стабилизации добычи и реализации договоренностей об ограничении добычи нефти на уровне 32,5-33 млн баррелей в сутки, достигнутых в Алжире.