Цена Brent превысила $52,9 за баррель после новостей о сокращении запасов в США

Нефть несколько усилила подъем в ходе торгов в среду благодаря данным министерства энергетики США о сокращении товарных запасов нефти в стране на 5,25 млн баррелей на прошлой неделе.

Согласно опубликованным накануне оценкам Американского института нефти (API) запасы снизились на 3,8 млн баррелей, однако эксперты ожидали роста в официальных данных на 2,1 млн баррелей.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17.45 мск выросла на $1,27 (2,46%) до $52,95 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на ноябрь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) поднялась к этому времени на $1,27 (2,53%) до $51,56 за баррель.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, уменьшились на 1,6 млн баррелей. Товарные запасы бензина в США увеличились на 2,5 млн баррелей, тогда как рынок ожидал их снижения на 1,1 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились меньше прогноза - на 1,2 млн баррелей против оценочных 1,5 млн баррелей.