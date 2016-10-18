Три мировых нефтетрейдера прогнозируют Brent не дешевле $55 через год

Руководители крупных мировых нефтетрейдеров Vitol, Gunvor, Mercuria прогнозируют, что через год цена нефти Brent достигнет отметок $55-58 за баррель.

В ходе конференции Oil & Money 2016, отвечая на вопросы модератора, президент Vitol Йэн Тэйлор отметил, что не хочет спекулировать, но под нажимом ведущего назвал цену «$54,99». Руководитель и основной владелец Gunvor Торбьорн Торнквист высказал мнение, что цена будет «$54,98».

Президент трейдера Mercuria Energy Group Дэниэл Йеджи высказал мнение, что цена будет выше текущей, поскольку он видит политическое желание этого, которого не видел ранее. Но под нажимом Тэйлора, сделавшего ставку первым, сказал: «$58 за баррель».