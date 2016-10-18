Gunvor проспонсирует парусную команду бывшего партнера Геннадия Тимченко

Логотип нефтетрейдера появится на квалификационном заезде самой престижной регаты в мире

У шведской профессиональной парусной команды Artemis Racing появился новый спонсор – нефтетрейдер Gunvor, сообщает Financial Times. Уже в ноябре спортсмены выступят в квалификационном заезде самой престижной регаты в мире – 35-го Кубка Америки – под логотипом Gunvor.

Командой Artemis Racing владеет шведский миллиардер Торбьорн Торнквист, один из основателей Gunvor и бывший деловой партнер Геннадия Тимченко. Именно Торнкинст, напоминает FT, помог превратить Gunvor в крупнейшего в мире нефтяного трейдера.

Нанесение логотипа Gunvor на парусную лодку также имеет символическое значение для шведских властей, так как Gunvor пытается избавиться от клейма «российской компании», пишет газета.

19 марта 2014 г. Тимченко среди первых россиян попал в санкционные списки США. Но буквально накануне начала объявления об этом бизнесмен продал около 44% акций Торнквисту. В октябре того же года трейдер заявил о выходе из российских активов. Тимченко под санкциями до сих пор.

Сумма сделки не раскрывалась. Представитель Volga Group говорил лишь о том, что она была денежной. Эксперты оценивали ее в $1,5 млрд (такая же информация была у Bloomberg).

Gunvor выплатил владельцу – Торбьорну Торнквисту специальные дивиденды в $1 млрд, чтобы расплатиться с Тимченко, сообщала в июне FT. Эти дивиденды стали одними из самых высоких в истории нефтяных трейдеров.

После сделки пакет Торнквиста увеличился до 87%. Оставшаяся доля была распределена среди менеджмента. В мае агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Gunvor сообщало, что бизнесмен намерен сократить свой пакет до 70%. Торнквист сообщил FT, что он думает о снижении своей доли в Gunvor до 62% к концу 2016 г. По словам миллиардера, он планирует продать часть своего пакета ведущим трейдерам компании с целью стимулирования бизнеса.

Gunvor была крупнейшим покупателем российской нефти и нефтепродуктов. Однако в 2012–2013 гг. компания сократила закупки и перешла на спотовые контракты.

Государственный департамент США утверждал, что Gunvor имеет связи с президентом России Владимиром Путиным. Однако в компании это категорически отрицают.