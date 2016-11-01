Brent торгуется на уровне $48,91 за баррель

К 8.45 мск вторника январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $48,91 за баррель, за торговую сессию понедельника цена контрактов на поставки нефти этого сорта в январе упала на 4,1% до $48,3 за баррель, напоминает «Интерфакс». Декабрьские фьючерсы на Brent за понедельник подешевели на 2,8% до $48,3 за баррель. Утром во вторник декабрьские фьючерсы на WTI торговались в Нью-Йорке на уровне $47,03 за баррель. Днем ранее эти контракты подешевели на 3,8% до $46,86 за баррель.

За последние две сессии нефть подешевела более чем на 5% на информации о том, что странам-производителям, входящим и не входящим в ОПЕК, не удалось согласовать какие-либо конкретные меры ограничения перепроизводства на технических переговорах в Вене, отмечает «Интерфакс».

Бензин в США подорожал после взрыва и пожара на трубопроводе Colonial Pipeline – крупнейшем в стране, по которому перекачивается этот вид топлива.

Рынки ждут отчета о товарных запасах нефти в США, которые, как ожидается, увеличились на 1,5 млн баррелей на прошлой неделе.

В августе США увеличили нефтедобычу впервые с марта – на 51 000 барр./сутки до 8 744 000 барр./сутки, объявило в понедельник управление по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США. Производство нефти в США на 883 000 барр./сутки меньше, чем на пиковом уровне в апреле 2015 г., но его сокращение после обвала цен шло медленнее, чем предполагали эксперты.