Цена нефти марки Brent упала ниже $49 за баррель впервые за месяц

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в декабре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне упала на 1,5% до $48,98 за баррель впервые с 30 сентября 2016 г. Об этом свидетельствуют данные торгов.

«Нефть снизилась ниже $50 за баррель, после того как нефтедобывающие страны в очередной раз не смогли договориться о заморозке и сокращении добычи. Консультации продолжатся до встречи ОПЕК и в ходе ее, а это может означать, что никакого решения в итоге выработано не будет», - отмечает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Георгий Ващенко. По его словам, отскок цен произойдет не ранее среды, 2 ноября, когда будут опубликованы данные по запасам в США.

Российская валюта в свою очередь практические не реагирует на снижение цен на нефть. Так, курс доллара к рублю по состоянию на 16:10 мск вырос на 0,38% до 63,26 руб., курс евро снизился на 0,01% и составил 69,22 руб.