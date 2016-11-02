Российский рынок акций упал к уровню конца сентября по РТС

Рынок акций России в среду упал к уровням конца сентября по индексу РТС на фоне снижения мировых фондовых площадок и обвалившейся нефти на статистике минэнерго США о росте запасов нефти в стране. Раллировали на 70% на корпоративных новостях бумаги «Трансаэро» и на 20% бумаги Красноярской ГЭС.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 1968,77 пункта (-1,4%), индекс РТС - 973,09 пункта (-2,4%); рублевые цены большинства основных фишек на Московской бирже снизились в пределах 3,4%.

Доллар вырос до 63,72 руб. (+0,4 руб.).

В лидерах снижения выступили акции «Лукойла» (-4%), ВТБ (-1,9%), «Роснефти»(-1,9%), «Россетей» (-2,2%), «Мечела» (-3,2%), «Русгидро» (-3%), Сбербанка (-2,4%), «Татнефти» (-1,8%).

Акции «Трансаэро» подскочили до 6,54 руб. (+70,8%, уровень мая) при объеме торгов 228 млн руб.

Также выросли акции ПАО «Полюс» (+1,1%) и подскочили бумаги «Сургутнефтегаза» (+4,2% и +3% «префы»).