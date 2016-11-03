Brent торгуется на уровне $47,35 за баррель

К 9.15 мск четверга январские фьючерсы на Brent торговались в Лондоне на уровне $47,35 за баррель. Днем ранее цена этих контрактов упала на $1,28 (2,66%) до $46,86 за баррель, напоминает «Интерфакс». Декабрьские фьючерсы на WTI торговались на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на уровне $45,72, в среду они подешевели на $1,33 (2,85%) до $45,34 за баррель по итогам предыдущей сессии.

В среду резкое падение котировок произошло после публикации данных Управления по информации в области энергетики (EIA) министерства энергетики США о запасах нефти. Оно сообщило, что за прошлую неделю коммерческие запасы нефти в стране выросли на 14,42 млн баррелей, или на 3,1%. Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, ожидали в среднем повышения всего на 1,9 млн баррелей. Резервы бензина сократились на 2,21 млн баррелей, дистиллятов – на 1,83 млн баррелей.

Также снижению котировок способствовали опасения, что странам ОПЕК и другим нефтедобывающим государствам не удастся договориться об ограничении добычи: все больше стран требуют для себя особых условий.

Волатильность на торгах вырастет в связи с приближающимися президентскими выборами в США, предупреждают эксперты. «Множество факторов неопределенности, включая президентские выборы в США, предстоящее заседание ОПЕК, а также ожидаемый подъем ставки Федрезервом будут поддерживать высокую волатильность цен на нефть до конца текущего года», – заявил Bloomberg аналитик Hyundai Futures Уилл Юн.