Дыра в капитале Росинтербанка составила почти 91 млрд рублей

Отрицательный капитал московского Росинтербанка составил 90,91 млрд руб., следует из материалов «Вестника Банка России».

Результаты проведенной временной администрацией работы показали, что активы банка снизились более чем в 32 раза – до 3,1 млрд руб. против 99,56 млрд руб. до обследования. В свою очередь, обязательства кредитной организации в результате переоценки сократились с 94 млрд до 83,42 млрд руб.

ЦБ отозвал лицензию у Росинтербанка 19 сентября. Банк неадекватно оценивал риски: обязательства превышали активы на 39,3 млрд руб., его капитал был полностью утрачен. Кроме того, банк нарушал антиотмывочный закон, а его служба внутреннего контроля не соответствовала требованиям регулятора.