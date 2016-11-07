Brent торгуется на уровне $45,24 за баррель

К 8.57 мск 7 ноября январские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $45,24 за баррель. Цена декабрьских фьючерсов на WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому моменту составляла $44,73 за баррель. К концу прошлой недели котировки нефти упали до августовских минимумом, в понедельник нефть дорожает на фоне оптимизма об итогах грядущих президентских выборов в США, сообщает «Интерфакс».

По данным Baker Hughes, которые были обнародованы в пятницу, число буровых в США выросло на 9 до 450, максимума с февраля.

В середине октября цена на Brent достигала $53,7, с тех пор она потеряла уже 15% из-за сомнений рынка в способности добывающих стран договориться о снижении производства. Пока страны ОПЕК не смогли договориться о квотах по добыче для каждой из стран – участниц картеля.