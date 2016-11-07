Курс доллара превысил 64 рубля впервые с 28 сентября

Курс доллара на открытии торгов Московской биржи вырос на 58 коп. до 64,16 руб. впервые с 28 сентября. Курс евро чуть вырос к евро, но в целом остался под давлением из-за негативного тренда цен нефти.

Эксперты «Интерфакса» объясняют, что снижение рубля к доллару связано с сохранением негативного тренда на рынке нефти. В конце недели цены падали до минимальных с начала августа отметок. В понедельник цены корректируются вверх, оставаясь тем не менее ниже уровней четверга, последнего рабочего дня в России на прошлой неделе.

Январские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10.00 мск поднялись по отношению к закрытию пятницы на 1,5% до $46,27 за баррель. Цены растут на фоне общего оптимизма, связанного с позитивным для рынков исходом предстоящих президентских выборов в США.

Но фундаментальные на рынке нефти факторы остаются негативными. Согласно опубликованным в пятницу данным Baker Hughes, число буровых в США выросло на 9 до 450, максимума с февраля. По сравнению с достигнутыми в середине октября $53,7 Brent растеряла уже 15% из-за сомнений рынка в способности добывающих стран договориться о снижении производства. Пока членам ОПЕК не удалось продвинуться в вопросе о согласовании квот каждой из стран.