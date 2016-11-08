Сбербанк увеличил прибыль в октябре

Сбербанк увеличил прибыль в октябре 2016 г. до 53,1 млрд руб. по сравнению с 33,9 млрд руб. год назад, говорится в отчете Сбербанка по внутренней методике. Чистая прибыль Сбербанка по РСБУ за январь – октябрь 2016 г. выросла по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. в 2,4 раза до 429,8 млрд руб.

Банк увеличил кредитование и физических, и юридических лиц, следует из релиза. «В октябре банк предоставил корпоративным клиентам кредиты на сумму более 820 млрд руб., всего с начала года – свыше 7 трлн руб., что в 1,4 раза больше, чем год назад. Номинальное снижение кредитного портфеля в основном обусловлено отрицательной переоценкой валютных кредитов в связи с укреплением рубля. Портфель рублевых кредитов за октябрь увеличился на 36 млрд руб., или на 0,5%. Частным клиентам в октябре выдано порядка 130 млрд руб., из них 60 млрд руб. приходится на жилищные кредиты. Всего с начала года частным клиентам выдано 1,24 трлн руб., что в 1,3 раза больше, чем год назад. Розничный кредитный портфель в октябре увеличился на 14 млрд руб. и на 1 ноября составляет 4,3 трлн руб.», – пишет банк.

Доля просроченной задолженности Сбербанка с начала текущего года снизилась с 3,3 до 2,9%, «что существенно ниже среднего уровня по банковской системе, который на 1 октября составлял 6,9%».