Котировки в Токио растут в ожидании итогов президентских выборов в США

Торги на Токийской фондовой бирже сегодня открылись ростом основных показателей.

Ключевой индекс Nikkei-225 за первые 15 минут операций (к 3.15 мск) поднялся на 0,72% до отметки 17294,37 пункта. Более широкий индекс TOPIX, отражающий курсы акций всех компаний в элитной первой секции биржи, вырос на 0,65% и остановился на отметке 1372,34 пункта.

Инвесторы ожидают, что на президентских выборах победит кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон, что двигает котировки вверх. По мнению аналитиков, в случае ее победы политический курс США в отношении Японии останется прежним, в то время как политику республиканца Дональда Трампа будет крайне сложно предугадать. «На рынке преобладают ожидания, что следующим президентом США станет Клинтон, однако чувство неопределенности будет оставаться, пока не появятся окончательные результаты голосования», - отмечает экономист Daiwa Securities Итиро Асаи.

На открытии биржи японская валюта торгуется на уровне 105,15-105,20 иены за доллар.