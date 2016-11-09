Жителям Крыма придется заплатить по старым кредитам – «Коммерсантъ»

Фактический двухлетний мораторий на выплаты по кредитам, взятым крымчанами в украинских банках, заканчивается. Как пишет «Коммерсантъ», сайт Фонда защиты вкладчиков Крыма (ФЗВ, «дочка» Агентства по страхованию вкладов) опубликовал список организаций, получивших право взыскать с жителей полуострова долги по кредитам, приобретенным у украинских банков. Сейчас правом взыскания долгов через ФЗВ обладают ООО «ЮК «Правовые инициативы»» из Краснодара, АО «Фондовый конверс-центр» из Москвы и ООО «ДиДжи Финанс Рус» из Санкт-Петербурга.

Объем требований этих структур по кредитам крымчан в украинских банках (Фидобанк, ОТП-банк, Альфа-банк) АСВ оценивает чуть менее, чем в 1 млрд руб. Самый крупный взыскатель - АО «Фондовый конверс-центр» с объемом требований к 19 500 граждан на сумму 818,2 млн руб. у украинского Альфа-банка.

Всего в АСВ обратилось 15 приобретателей прав требований по кредитам украинских банков крымчанам, но 12 из них получили отказ из-за предоставления неполных пакетов документов.

После ухода из Крыма украинских банков весной 2014 г. масштабных действий по взысканию выданных им крымчанам кредитов не предпринималось. По данным крымских властей, на этот момент задолженность по кредитам перед украинскими банками была у 350 000 крымчан. Независимая ассоциация банков Украины утверждает, что на 1 февраля 2014 г. объем выданных ими крымчанам кредитов составил 16,6 млрд гривен. или 62,77 млрд руб.

По закону, принятому в конце 2015 г., требовать погашения кредитов, выданных украинскими банками до присоединения Крыма к России, могут лишь российские организации. Обязанность контролировать процесс возложена на ФЗВ, но он около года избегал регистрации взыскателей, ссылаясь на несоответствие их обращений требованиям закона. Собеседники издания говорят, что фонд таким образом старался избежать социальной напряженности.