Падение фьючерса на Dow Jones превысило обвал 11 сентября 2001 года

Фьючерс на промышленный фондовый индекс Dow Jones упал более чем на 800 пунктов или на 4,4% до отметки 17 483,5 пункта по состоянию на 8.10 мск на новостях о возможной победе республиканца Дональда Трампа на выборах в США, свидетельствуют данные биржи. Обвал индекса превысил его падение после терактов 11 сентября в США.

11 сентября 2001 года фондовый рынок США был закрыт, а с возобновлением торгов 17 сентября индекс Dow Jones упал на 684 пункта или 7,1% до отметки 8920 пунктов, что стало наибольшим снижением за один торговый день. Позже этот рекорд был побит 29 сентября 2008 года, когда индекс Dow Jones упал на 777 пунктов или на 7%.