У Трампа появился реальный шанс на победу

Республиканец Дональд Трамп обеспечил себе победу в двух ключевых штатах - во Флориде и Огайо, тем самым получив реальный шанс стать следующим президентом США. Согласно электоральному прогнозу AP на 7.00 мск, Трамп набирает 201 голос выборщиков против 190 у Клинтон.
Как пишет ведущая онлайн-репортаж The Wall Street Journal, соперник Трампа Хиллари Клинтон находится в сложном положении: она предсказуемо получит Западное побережье, включая Калифорнию с ее 55 выборщиками, но судьба президентского кресла будет решаться в Мичигане и Висконсине. В обоих штатах пока выигрывает Трамп - в Висконсине с отрывом в 2,5% при 63,3% подсчитанных бюллетеней, в Мичигане - с отрывом 1,7% при 52,5% бюллетеней. Оба штата перед выборами считались уверенным оплотом демократов.
«Трамп не потерял ни одного штата, в котором ему предсказывали победу, и перехватил у Клинтон несколько колеблющихся штатов, - пишет WSJ. - Победы Клинтон в Колорадо и Виргинии трудно назвать уверенными, но они дают ей возможность победы - если она сможет сдержать Трампа в штатах Верхнего Среднего Запада».
По данным прогноза в реальном времени газеты The New York Times кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах c вероятностью 94% (на 6.50 мск). По версии газеты, Трамп легко перейдет требуемый порог в 270 голосов выборщиков, и наберет порядка 300 голосов. Прогноз основывается на данных, полученных к настоящему времени, а также на информации о голосовании в прошлом.
Jim Cole / AP
Первый участок в США, фиксирующий волеизъявление избирателей в день голосования, – в Диксвилл-Нотч, шт. Нью-Гемпшир. Первым свой бюллетень там опустил местный житель Клэй Смит (на фото). Жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон – четыре голоса против двух за Дональда Трампа
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Alex Wong / Getty Images
Некоторые участки открываются для голосования в полночь. Например, в Хартс-Локейшен (также штат Нью-Гемпшир) эта традиция берет начало в 1948 г. На фото: очередь на участок в г. Александрия (шт. Вирджиния)
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Ethan Miller / Getty Images
В 37 из 50 штатов разрешено досрочное голосование. В этот раз число проголосовавших заранее оказалось рекордным – 46 млн. В округе Кларк, включающем Лас-Вегас, шт. Невада (на фото: участок в Лас-Вегасе 26 октября), по сравнению с прошлыми выборами на досрочном голосовании сильно выросла явка среди испаноговорящих американцев, сообщает Financial Times. Последние, судя по опросам, в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон
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Joe Raedle / Getty Images
Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). В 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков. Для Трампа критически важна победа в этом штате и в Огайо (18 голосов выборщиков), без них у него практически не будет шансов обогнать Клинтон
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John Minchillo / AP
Опросы накануне выборов показывали, что Трамп лидировал в Огайо (на фото: голосование 8 ноября в г. Цинциннати). Результаты голосования из Огайо и Северной Каролины поступят одними из первых – после 19.30 по времени Восточного побережья (3.30 мск 9 ноября). Раньше – в 19.00 – закроются участки только в Вирджинии и Джорджии
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Andrew Kelly / Reuters
На выборах президента США победивший в штате кандидат получает определенное количество голосов выборщиков (в каждом штате – фиксированное). Общее количество членов коллегии выборщиков – 538; чтобы попасть в Белый дом, кандидату нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. На фото: голосование 8 ноября в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке
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Andrew Kelly / Reuters
Последние агрегированные результаты опросов общественного мнения, опубликованные перед официальным началом голосования Real Clear Politics, показали, что Клинтон опережает Трампа на 3,3 процентного пункта. На фото: перед избирательным участком на Манхэттене 8 ноября
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Andrew Harnik / AP
Хиллари Клинтон на избирательном участке в Нью-Йорке
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Carlo Allegri / Reuters
Кандидат на пост президента США от республиканцев Дональд Трамп и его супруга Меланья проголосовали в Нью-Йорке
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Nati Harnik / AP
Миллиардер Уоррен Баффетт арендовал троллейбус и подвозит всех желающих к избирательным участкам
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Gerald Herbert / AP
На 22.57 мск кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон лидирует на основе данных досрочного голосования на всеобщих выборах в штатах Колорадо, Флорида, Огайо, Невада и Висконсин. Ее соперник - республиканец Дональд Трамп к настоящему моменту заручился преимуществом в штате Пенсильвания. Об этом сообщил интернет-ресурс Slate. На фото голосование в Новом Орлеане
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Charles Rex Arbogast / AP
По данным на 4.00 мск, кандидат от демократической партии Хиллари Клинтон вырвалась вперед по голосам выборщиков - 44 голоса против 31 у соперника Дональда Трампа. На фото стойки для голосования в бильярдной