У Трампа появился реальный шанс на победу

Республиканец Дональд Трамп обеспечил себе победу в двух ключевых штатах - во Флориде и Огайо, тем самым получив реальный шанс стать следующим президентом США. Согласно электоральному прогнозу AP на 7.00 мск, Трамп набирает 201 голос выборщиков против 190 у Клинтон.

Как пишет ведущая онлайн-репортаж The Wall Street Journal, соперник Трампа Хиллари Клинтон находится в сложном положении: она предсказуемо получит Западное побережье, включая Калифорнию с ее 55 выборщиками, но судьба президентского кресла будет решаться в Мичигане и Висконсине. В обоих штатах пока выигрывает Трамп - в Висконсине с отрывом в 2,5% при 63,3% подсчитанных бюллетеней, в Мичигане - с отрывом 1,7% при 52,5% бюллетеней. Оба штата перед выборами считались уверенным оплотом демократов.

«Трамп не потерял ни одного штата, в котором ему предсказывали победу, и перехватил у Клинтон несколько колеблющихся штатов, - пишет WSJ. - Победы Клинтон в Колорадо и Виргинии трудно назвать уверенными, но они дают ей возможность победы - если она сможет сдержать Трампа в штатах Верхнего Среднего Запада».

По данным прогноза в реальном времени газеты The New York Times кандидат от республиканцев Дональд Трамп победит на президентских выборах c вероятностью 94% (на 6.50 мск). По версии газеты, Трамп легко перейдет требуемый порог в 270 голосов выборщиков, и наберет порядка 300 голосов. Прогноз основывается на данных, полученных к настоящему времени, а также на информации о голосовании в прошлом.