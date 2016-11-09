Клинтон терпит поражение в Пенсильвании

Кандидат от Демократической партии США Хиллари Клинтон, по данным обработки 97,7% бюллетеней, терпит обидное поражение в ключевом колеблющемся штате Пенсильвания (20 выборщиков), следует из электоральной карты, составленной The Washington Post по данным AP. По этим данным, отрыв конкурента Клинтон Дональда Трампа в штате приближается к 50 000 голосов избирателей, или 0,9%.

Победа Трампа в Пенсильвании фактически лишает Клинтон шансов на президентское кресло, пишет The Wall Street Journal. Если Трамп обеспечит победу во всех штатах, где сейчас имеет преимущество (Висконсин, Мичиган, Пенсильвания), он наберет порядка 300 голосов выборщиков при необходимых 270 и уверенно станет следующим президентом США.

Гонка в оставшихся штатах остается чрезвычайно плотной. Разница в количестве проголосовавших в Нью-Гемпшире порой опускалась до двузначных цифр и по итогам выборов не превысит 1000 человек. Разрыв в пользу Трампа (1,8%) в крупном индустриальном штате Мичиган (16 выборщиков) - это немногим менее 80 000 голосов.