Внешняя политика мало интересует американских избирателей

Новому президенту США, имя которого должно стать известно рано утром в среду по московскому времени, придется столкнуться с серьезными проблемами на международной арене. «Победитель выборов унаследует одно из самых сложных и рискованных портфолио во внешней политике за поколение, ведь США в настоящее время вынуждены разбираться с Россией и Китаем, с которыми отношения натянуты, неустойчивым Ближним Востоком, провоцирующей КНДР, распространением терроризма, кризисом с беженцами и политической и экономической нестабильностью в Европе», – отмечает The Wall Street Journal.

Американцы обеспокоены внутренними, а не внешними проблемами, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Сайслер. По его словам, тема безопасности и внешней политики за последние 15 лет выходила на первый план дважды: после терактов 11 сентября 2001 г., что помогло непопулярному Джорджу Бушу пойти на второй срок, и в 2008 г., накануне первой победы Барака Обамы, что было связано с войной России и Грузии, хотя затем эту повестку перебил экономический кризис.

Преувеличивать симпатии кандидата республиканцев Дональда Трампа к российскому лидеру и вообще значимость темы России в предвыборной гонке в США не стоит, продолжает Сайслер: «Реакция публики на взаимные комплименты Трампа и Путина связана не столько с Россией, сколько с самим Путиным. Большинство американцев убеждены, что российский лидер проводит агрессивную экспансионистскую политику, присоединение Крыма никогда не будет признано Вашингтоном, а поддержка [президента Сирии] Башара Асада вероломна, потому что он убийца».

Симпатии к Трампу в России объяснимы, согласен профессор Колумбийского университета Роберт Джервис: «Большинство жителей планеты разделяют мнение значительной части американцев, что Трамп некомпетентен, а может быть, даже и просто опасен. Неудивительно, что он популярен в России, учитывая, как он говорил о стране и ее лидере. Не стоит также забывать, что [кандидат демократов] Хиллари Клинтон по отношению к Москве в любом случае займет более жесткую позицию».

Опыт экс-госсекретаря Клинтон во внешней политике – ее слабое место, а вовсе не достоинство, считает глава республиканской партии в штате Огайо Мэтт Боргес: «Неудачное соглашение с Ираном и псевдоперезагрузка отношений с Россией, рост влияния ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости»), нескончаемая война в Сирии и, как ее результат, беженцы, наводнившие Европу, – вряд ли все это можно представить как большое достижение».

При этом Боргес признает, что у Трампа серьезный конфликт с руководством партии, и в частности с теми, кто определяет внешнюю политику. Трамп в случае своего избрания столкнется с оппозицией в лице госдепартамента, который склоняется на сторону демократов, прогнозирует профессор Университета Огайо Пол Бек.

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