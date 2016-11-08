Международная жизнь

Внешняя политика мало интересует американских избирателей

А симпатии Дональда Трампа к России и Путину преувеличены, считают эксперты
Американцы обеспокоены внутренними, а не внешними проблемами, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Сайслер
Американцы обеспокоены внутренними, а не внешними проблемами, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Сайслер
Wikimedia

Новому президенту США, имя которого должно стать известно рано утром в среду по московскому времени, придется столкнуться с серьезными проблемами на международной арене. «Победитель выборов унаследует одно из самых сложных и рискованных портфолио во внешней политике за поколение, ведь США в настоящее время вынуждены разбираться с Россией и Китаем, с которыми отношения натянуты, неустойчивым Ближним Востоком, провоцирующей КНДР, распространением терроризма, кризисом с беженцами и политической и экономической нестабильностью в Европе», – отмечает The Wall Street Journal.

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Американцы обеспокоены внутренними, а не внешними проблемами, считает аналитик по стратегическим коммуникациям в Пенсильвании Ларри Сайслер. По его словам, тема безопасности и внешней политики за последние 15 лет выходила на первый план дважды: после терактов 11 сентября 2001 г., что помогло непопулярному Джорджу Бушу пойти на второй срок, и в 2008 г., накануне первой победы Барака Обамы, что было связано с войной России и Грузии, хотя затем эту повестку перебил экономический кризис.

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Преувеличивать симпатии кандидата республиканцев Дональда Трампа к российскому лидеру и вообще значимость темы России в предвыборной гонке в США не стоит, продолжает Сайслер: «Реакция публики на взаимные комплименты Трампа и Путина связана не столько с Россией, сколько с самим Путиным. Большинство американцев убеждены, что российский лидер проводит агрессивную экспансионистскую политику, присоединение Крыма никогда не будет признано Вашингтоном, а поддержка [президента Сирии] Башара Асада вероломна, потому что он убийца».

Симпатии к Трампу в России объяснимы, согласен профессор Колумбийского университета Роберт Джервис: «Большинство жителей планеты разделяют мнение значительной части американцев, что Трамп некомпетентен, а может быть, даже и просто опасен. Неудивительно, что он популярен в России, учитывая, как он говорил о стране и ее лидере. Не стоит также забывать, что [кандидат демократов] Хиллари Клинтон по отношению к Москве в любом случае займет более жесткую позицию».

Опыт экс-госсекретаря Клинтон во внешней политике – ее слабое место, а вовсе не достоинство, считает глава республиканской партии в штате Огайо Мэтт Боргес: «Неудачное соглашение с Ираном и псевдоперезагрузка отношений с Россией, рост влияния ИГИЛ (запрещено в России. – «Ведомости»), нескончаемая война в Сирии и, как ее результат, беженцы, наводнившие Европу, – вряд ли все это можно представить как большое достижение».

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При этом Боргес признает, что у Трампа серьезный конфликт с руководством партии, и в частности с теми, кто определяет внешнюю политику. Трамп в случае своего избрания столкнется с оппозицией в лице госдепартамента, который склоняется на сторону демократов, прогнозирует профессор Университета Огайо Пол Бек.

Как голосует Америка

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Первый участок в США, фиксирующий волеизъявление избирателей в день голосования, – в Диксвилл-Нотч, шт. Нью-Гемпшир. Первым свой бюллетень там опустил местный житель Клэй Смит (на фото). Жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон – четыре голоса против двух за Дональда Трампа
Jim Cole / AP
Первый участок в США, фиксирующий волеизъявление избирателей в день голосования, – в Диксвилл-Нотч, шт. Нью-Гемпшир. Первым свой бюллетень там опустил местный житель Клэй Смит (на фото). Жители Диксвилл-Нотч отдали предпочтение Хиллари Клинтон – четыре голоса против двух за Дональда Трампа
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Некоторые участки открываются для голосования в полночь. Например, в Хартс-Локейшен (также штат Нью-Гемпшир) эта традиция берет начало в 1948 г. На фото: очередь на участок в г. Александрия (шт. Вирджиния)
Alex Wong / Getty Images
Некоторые участки открываются для голосования в полночь. Например, в Хартс-Локейшен (также штат Нью-Гемпшир) эта традиция берет начало в 1948 г. На фото: очередь на участок в г. Александрия (шт. Вирджиния)
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В 37 из 50 штатов разрешено досрочное голосование. В этот раз число проголосовавших заранее оказалось рекордным – 46 млн. В округе Кларк, включающем Лас-Вегас, шт. Невада (на фото: участок в Лас-Вегасе 26 октября), по сравнению с прошлыми выборами на досрочном голосовании сильно выросла явка среди испаноговорящих американцев, сообщает Financial Times. Последние, судя по опросам, в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон
Ethan Miller / Getty Images
В 37 из 50 штатов разрешено досрочное голосование. В этот раз число проголосовавших заранее оказалось рекордным – 46 млн. В округе Кларк, включающем Лас-Вегас, шт. Невада (на фото: участок в Лас-Вегасе 26 октября), по сравнению с прошлыми выборами на досрочном голосовании сильно выросла явка среди испаноговорящих американцев, сообщает Financial Times. Последние, судя по опросам, в подавляющем большинстве поддерживают Клинтон
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Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). В 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков. Для Трампа критически важна победа в этом штате и в Огайо (18 голосов выборщиков), без них у него практически не будет шансов обогнать Клинтон
Joe Raedle / Getty Images
Во Флориде, крупнейшем из так называемых колеблющихся штатов, явка среди латиноамериканцев подскочила на досрочном голосовании на 80% (на фото: около участка в Санкт-Петербурге 24 октября). В 2012 г. Барак Обама получил здесь перевес всего в 1 процентный пункт. Победа во Флориде дает кандидату 29 голосов в коллегии выборщиков. Для Трампа критически важна победа в этом штате и в Огайо (18 голосов выборщиков), без них у него практически не будет шансов обогнать Клинтон
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Опросы накануне выборов показывали, что Трамп лидировал в Огайо (на фото: голосование 8 ноября в г. Цинциннати). Результаты голосования из Огайо и Северной Каролины поступят одними из первых – после 19.30 по времени Восточного побережья (3.30 мск 9 ноября). Раньше – в 19.00 – закроются участки только в Вирджинии и Джорджии
John Minchillo / AP
Опросы накануне выборов показывали, что Трамп лидировал в Огайо (на фото: голосование 8 ноября в г. Цинциннати). Результаты голосования из Огайо и Северной Каролины поступят одними из первых – после 19.30 по времени Восточного побережья (3.30 мск 9 ноября). Раньше – в 19.00 – закроются участки только в Вирджинии и Джорджии
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На выборах президента США победивший в штате кандидат получает определенное количество голосов выборщиков (в каждом штате – фиксированное). Общее количество членов коллегии выборщиков – 538; чтобы попасть в Белый дом, кандидату нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. На фото: голосование 8 ноября в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке
Andrew Kelly / Reuters
На выборах президента США победивший в штате кандидат получает определенное количество голосов выборщиков (в каждом штате – фиксированное). Общее количество членов коллегии выборщиков – 538; чтобы попасть в Белый дом, кандидату нужно набрать минимум 270 голосов выборщиков. На фото: голосование 8 ноября в Восточном Гарлеме в Нью-Йорке
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Последние агрегированные результаты опросов общественного мнения, опубликованные перед официальным началом голосования Real Clear Politics, показали, что Клинтон опережает Трампа на 3,3 процентного пункта. На фото: перед избирательным участком на Манхэттене 8 ноября
Andrew Kelly / Reuters
Последние агрегированные результаты опросов общественного мнения, опубликованные перед официальным началом голосования Real Clear Politics, показали, что Клинтон опережает Трампа на 3,3 процентного пункта. На фото: перед избирательным участком на Манхэттене 8 ноября
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Хиллари Клинтон на избирательном участке в Нью-Йорке
Andrew Harnik / AP
Хиллари Клинтон на избирательном участке в Нью-Йорке
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Комментарии  ()
Larix
20:46 08.11.2016
Ставлю на Трампа! Если он победит, то посолом в штаты делаем ВВЖ и у нас будет полный порядок со штатами!))
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