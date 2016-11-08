Выборы в США продемонстрировали раскол между элитой и населением

Во вторник бывший госсекретарь демократ Хиллари Клинтон и миллиардер-республиканец Дональд Трамп поспорят за титул 45-го президента США. Это первый этап непрямых двухступенчатых выборов: за всенародным голосованием следует голосование выборщиков (оно пройдет 19 декабря), где для победы кандидату нужно получить 270 голосов из 538. Обычно выборщики голосуют так же, как и население их штатов, но почти везде работает принцип «победитель получает все», т. е. победа кандидата даже с минимальным преимуществом дает ему голоса всех выборщиков штата.

Последний отрезок кампании оказался особенно скандальным: противники Трампа обсуждали опубликованную The Washington Post запись его разговора 2005 г., где он нелицеприятно отзывался о женщинах, а критики Клинтон получили «подарок» от ФБР, временно возобновившего дело о нарушении экс-госсекретарем правил служебной переписки.

Скандалы вокруг кандидатов – неизбежный тренд политической жизни в демократических странах, уверена профессор Гарвардского университета Барбара Келлерман: «Теперь граждане чувствуют себя вправе критиковать своих лидеров, роль которых под влиянием этого уменьшается, а дистанция между правителями и простыми людьми, раньше невообразимая, стремительно сужается». Главным же отличием нынешней кампании от предыдущих стали сами ее участники, полагает эксперт: «Самой большой неожиданностью на этих выборах стал Дональд Трамп, а именно – его нулевой опыт в политике. У Клинтон был маленький, но стабильный отрыв, который ей удалось сохранить, и, честно говоря, у меня нет никаких оснований полагать, что у Трампа есть какой-то шанс выиграть». Эпопея с перепиской Клинтон и новое расследование ФБР могли переломить этот тренд, допускает Келлерман, «если бы Трамп мог себя хоть чуть-чуть больше контролировать».

Трамп сделал гонку на финише очень напряженной за счет того, что поднимал актуальные вопросы и наконец-то действовал как кандидат в президенты, возражает политический советник республиканцев Рэй Макнэлли. Сторонники Трампа – настоящие энтузиасты и будут работать на мобилизацию электората, а несколько колеблющихся штатов уже склонились в сторону Трампа, уверяет эксперт: «Все будет зависеть от того, чьи сторонники придут на участки и как сильно американцы хотят изменений в своей стране».

Трамп сам себе стал врагом, считает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктория Журавлева: «Он оказался слишком радикальным и слишком неформальным, а на самом деле не смог сделать малюсенький шаг: поразительно, как кандидат с таким шлейфом из прошлого, как Клинтон, мог не только выдвинуться, но и идти с отрывом». Выборы показали раскол между элитой и населением и именно это стало их отличительной чертой, уверена Журавлева: «Раскол появился не сегодня, но именно в этот раз он стал таким фактурным, а раньше скорее маскировался под противостояние двух основных партий. Элита живет в своей реальности и отстала от меняющейся ситуации, а общество уже не видит в ней своего представителя. Именно Трамп и стал выразителем гнева в чистом виде, само его появление и 45% поддержки говорят, что изменения необходимы и общество об этом просто кричит».

Фигура Трампа действительно стала одним из проявлений недовольства, ведь именно через него белые мужчины, проживающие в сельской местности, получили возможность выразить свой протест, согласна Келлерман: «Они возмущены тем, что уже не обладают такой силой, как несколько десятилетий назад, и их возмущение имеет основания: достаточно посмотреть, как прибавили в своем влиянии американцы латиноамериканского происхождения». Главный вопрос сейчас не в том, кто выиграет, а в том, в какой ситуации окажется следующий президент, резюмирует эксперт: «Если республиканцы получат преимущество при выборах в конгресс, то они будут делать все возможное, чтобы противостоять Клинтон и политически, и через блокировку законопроектов, и другими возможными способами».