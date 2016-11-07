Выборы в США должны стать пиком неопределенности

Даже после того как станет известно, кто же займет президентское кресло в Белом доме, в США может сохраниться неопределенность. Причиной могут быть разногласия в конгрессе и внутри партий, либо у нового президента могут возникнуть проблемы с формированием правительства и реализацией своей программы. Экономисты уверены, что такая политическая неопределенность вредит экономике: бизнес воздерживается от инвестиций и найма сотрудников. Но хорошая новость заключается в том, что исторически ее пик приходится как раз на президентские выборы, а в последующие месяцы она постепенно снижается.

В этом году несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда и ускорение роста зарплат предприятия сократили инвестиции, а фондовый индекс S&P 500 с августа снизился примерно на 5%. Многие экономисты напрямую связывают это с неясным исходом голосования 8 ноября. «Пик политической неопределенности приходится прямо на момент выборов», – утверждает экономист American Enterprise Institute Кевин Хэссетт, занимающийся ее изучением.

Наиболее известный показатель экономической неопределенности разработали трое профессоров разных университетов – Стивен Дэвис, Николас Блум и Скотт Бейкер. Их индекс неопределенности экономической политики (Economic Policy Uncertainty Index) обычно рос в годы проведения выборов, достигая максимума примерно во время голосования, выявил Хэссетт. Этот эффект заметен и на финансовых рынках. Отношение капитализации к прибыли компаний из индекса S&P 500 (коэффициент P/E), как правило, падало до выборов и в среднем через полгода после них снова начинало расти. Последние три месяца этот коэффициент снижается. О беспокойстве инвесторов свидетельствовал и рост доходностей корпоративных облигаций в течение примерно года до выборов; на нормализацию ситуации на этом рынке обычно требуется больше времени – в среднем около девяти месяцев (см. графики).

Нет никаких гарантий, что в этот раз ситуация не будет кардинально отличаться. Но тренд может не измениться даже и на нынешних выборах, когда на фоне максимальной поляризации общества борются наименее популярные кандидаты с совершенно различными взглядами. «Сам факт избрания кого-либо не означает, что политика сильно изменится», если в Белом доме и двух палатах конгресса сохранится такой расклад, при котором ни одна сторона не может реализовать свои идеи, говорит партнер PwC Кен Эш.

В течение 21 года PwC изучала настроения в частных компаниях – их оптимизм и неуверенность. Рассчитываемый ею показатель сейчас выше, чем накануне любых предыдущих выборов за этот период. Специалисты PwC обнаружили, что неопределенность снижалась вскоре после выборов – за исключением одного раза. Это было в 2000 г., когда результаты выборов и победа Джорджа Буша-младшего были объявлены только после долгих пересчетов и судебных заседаний. То время теперь вспоминают, как эпоху пузыря доткомов. Но отчасти урон экономике был нанесен хаосом, вызванным выборами, утверждает главный экономист Capital Economics в США Эндрю Хантер.

Если максимальный урон от неуверенности предпринимателей и инвесторов экономика несет сейчас, то статистические данные, которые отразят его, будут в полной мере известны лишь через несколько месяцев. Например, доклад о ВВП в IV квартале будет охватывать и значительный период до голосования, а данные за первый полный после выборов квартал будут опубликованы не раньше апреля. Это помогает объяснить, почему неопределенность снижается постепенно, а не на следующий день после выборов.

Примером того, что неопределенность означает для компаний, служит октябрьское замечание гендиректора Dunkin’ Brands Group Найджела Трэвиса о встрече с франчайзи по поводу открытия новых заведений Dunkin’ Donuts. Они сказали ему, что в этом году открывают только один новый магазин из-за высокой неопределенности, указал Трэвис.

Перевел Алексей Невельский