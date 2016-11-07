Мировая экономика

Выборы в США должны стать пиком неопределенности

Исторически после голосования беспокойство бизнеса начинает снижаться
Неясность относительно экономической политики нового президента пока удерживает бизнесменов от активных действий
Неясность относительно экономической политики нового президента пока удерживает бизнесменов от активных действий
The White House

Даже после того как станет известно, кто же займет президентское кресло в Белом доме, в США может сохраниться неопределенность. Причиной могут быть разногласия в конгрессе и внутри партий, либо у нового президента могут возникнуть проблемы с формированием правительства и реализацией своей программы. Экономисты уверены, что такая политическая неопределенность вредит экономике: бизнес воздерживается от инвестиций и найма сотрудников. Но хорошая новость заключается в том, что исторически ее пик приходится как раз на президентские выборы, а в последующие месяцы она постепенно снижается.

В этом году несмотря на стабильную ситуацию на рынке труда и ускорение роста зарплат предприятия сократили инвестиции, а фондовый индекс S&P 500 с августа снизился примерно на 5%. Многие экономисты напрямую связывают это с неясным исходом голосования 8 ноября. «Пик политической неопределенности приходится прямо на момент выборов», – утверждает экономист American Enterprise Institute Кевин Хэссетт, занимающийся ее изучением.

Перед президентскими выборами в США индекс S&P 500 падает девять дней подряд
Перед президентскими выборами в США S&P 500 падает уже девять дней
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Наиболее известный показатель экономической неопределенности разработали трое профессоров разных университетов – Стивен Дэвис, Николас Блум и Скотт Бейкер. Их индекс неопределенности экономической политики (Economic Policy Uncertainty Index) обычно рос в годы проведения выборов, достигая максимума примерно во время голосования, выявил Хэссетт. Этот эффект заметен и на финансовых рынках. Отношение капитализации к прибыли компаний из индекса S&P 500 (коэффициент P/E), как правило, падало до выборов и в среднем через полгода после них снова начинало расти. Последние три месяца этот коэффициент снижается. О беспокойстве инвесторов свидетельствовал и рост доходностей корпоративных облигаций в течение примерно года до выборов; на нормализацию ситуации на этом рынке обычно требуется больше времени – в среднем около девяти месяцев (см. графики).

Нет никаких гарантий, что в этот раз ситуация не будет кардинально отличаться. Но тренд может не измениться даже и на нынешних выборах, когда на фоне максимальной поляризации общества борются наименее популярные кандидаты с совершенно различными взглядами. «Сам факт избрания кого-либо не означает, что политика сильно изменится», если в Белом доме и двух палатах конгресса сохранится такой расклад, при котором ни одна сторона не может реализовать свои идеи, говорит партнер PwC Кен Эш.

В течение 21 года PwC изучала настроения в частных компаниях – их оптимизм и неуверенность. Рассчитываемый ею показатель сейчас выше, чем накануне любых предыдущих выборов за этот период. Специалисты PwC обнаружили, что неопределенность снижалась вскоре после выборов – за исключением одного раза. Это было в 2000 г., когда результаты выборов и победа Джорджа Буша-младшего были объявлены только после долгих пересчетов и судебных заседаний. То время теперь вспоминают, как эпоху пузыря доткомов. Но отчасти урон экономике был нанесен хаосом, вызванным выборами, утверждает главный экономист Capital Economics в США Эндрю Хантер.

Клинтон опережает Трампа за два дня до выборов
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Если максимальный урон от неуверенности предпринимателей и инвесторов экономика несет сейчас, то статистические данные, которые отразят его, будут в полной мере известны лишь через несколько месяцев. Например, доклад о ВВП в IV квартале будет охватывать и значительный период до голосования, а данные за первый полный после выборов квартал будут опубликованы не раньше апреля. Это помогает объяснить, почему неопределенность снижается постепенно, а не на следующий день после выборов.

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Примером того, что неопределенность означает для компаний, служит октябрьское замечание гендиректора Dunkin’ Brands Group Найджела Трэвиса о встрече с франчайзи по поводу открытия новых заведений Dunkin’ Donuts. Они сказали ему, что в этом году открывают только один новый магазин из-за высокой неопределенности, указал Трэвис.

Перевел Алексей Невельский

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Комментарии  ()
ardvd
20:54 07.11.2016
Главное, чтобы выборы были честными в соответствии с хваленной американской демократией. Пусть восторжествует воля народа, а если нет, то американская "демократия" никому не нужна и не надо ее насаждать 6-м флотом.
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