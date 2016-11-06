Клинтон опережает Трампа за два дня до выборов

Согласно опросу общественного мнения, проведенного газетой The Washington Post и телеканалом ABC, кандидат на пост президента США от Демократической партии Хиллари Клинтон опережает своего оппонента республиканца Дональда Трампа на пять процентных пунктов.

По данным опроса, отдать свой голос Клинтон готовы 48% опрошенных, тогда как за Трампа готовы проголосовать 43%. ABC отмечает, что это лучший результат Клинтон с 26 октября.

В пятницу, 4 ноября, разрыв между кандидатами был меньше - 47% на 44% в пользу демократов.

ABC отмечает, что у Клинтон больше шансов на победу, так как за нее голосуют больше твердых сторонников, чем за Трампа. 55% готовы отдать голос за Клинтон, потому что им нравится ее программа, тогда как таких избирателей у Трампа 43%. Свыше половины респондентов, намеренных проголосовать за Трампа, делают это только потому, что они против Клинтон.

Кроме того, 97% процентов сторонников Клинтон говорят, что она обладает лучшими личными качествами для эффективной работы в качестве президента. Только 73% сторонников Трампа говорят так о нем.

В опросе ABC и The Washington Post с 1 по 4 ноября принимали участие 1685 человек, статистическая погрешность результатов – 2,5 п. п.