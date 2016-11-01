Трамп сравнялся с Клинтон по популярности за неделю до выборов

Дональд Трамп практически сравнялся с Хиллари Клинтон
Anna Sergeeva / Zuma / TASS
Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп практически сравнялся по популярности со своей соперницей, демократом Хиллари Клинтон, за неделю до выборов президента США, которые пройдут 8 ноября.
Согласно опросу общественного мнения телеканала ABC и газеты The Washington Post, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, за Клинтон - 45%, но расхождение с запасом укладывается в погрешность опроса (3 п.п). При исключении из голосования кандидата-либертарианца Гэри Джонсона и Джилл Стайн от партии «зеленых» картина обратная: Клинтон набирает 48%, Трамп - 47%. Тем не менее, Трамп впервые с мая этого года опередил Клинтон в опросе ABC-Post, пишут наблюдатели.
WP отмечает, что Клинтон имеет преимущество среди уже проголосовавших избирателей (54% за нее, 41% за Трампа). Предварительно проголосуют примерно 20% избирателей США - в семи штатах голосование открылось еще в сентябре. Но Трамп опережает Клинтон 50% к 39% среди голосующих 8 ноября. Правда, из-за меньшего размера выборки погрешность этих результатов составляет 8,5 п.п., предостерегает WP.
Клинтон заметно утратила поддержку среди намеренных голосовать в день выборов (53% безусловной поддержки у Трампа против 43% у Клинтон, по сравнению с 53% и 51% в предыдущем опросе). Этот показатель отражает вероятность того, что избиратель изменит свой выбор на избирательном участке. Вообще же нынешние кандидаты нравятся американцам намного меньше, чем Барак Обама и Митт Ромни на выборах 2012 г.: на аналогичном этапе президентской кампании они набирали 64% и 61% безусловной поддержки соответственно.
WP обращает внимание на предвыборную консолидацию поддержки Трампа среди ядерного электората республиканцев (белые протестанты, консерваторы, негородские жители и белые мужчины). Кроме того, у кандидата республиканцев лучшие позиции, чем у Клинтон, среди избирателей без определенных партийных предпочтений. Эта группа составляет порядка 10% прогнозируемой явки, пишет газета.
По мнению ABC, падение рейтинга Клинтон скорее всего связано с информацией директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон в свою бытность госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.
Даже за неделю до выборов подобные опросы о предпочтениях избирателей не позволяют надежно судить об исходе выборов, отмечает The Independent. Так, Митт Ромни в 2012 г. опережал Барака Обаму на 1 п.п. в сопоставимом опросе, а Джон Керри, тоже на 1 п.п., - Джорджа Буша в 2004 г.
В опросе ABC и The Washington Post с 27 по 30 октября принимали участие 1128 человек, статистическая погрешность результатов 3 п.п. По результатам аналогичного опроса от 29 октября Трамп отставал от Клинтон на 2 п.п., за неделю до этого Клинтон имела примущество в 12 п.п.
Charles Tasnadi / AP
В 1986 г. Дональд Трамп и посол СССР в США Юрий Дубинин (на фото) встретились в Нью-Йорке за ланчем, где обсудили расположенный на Пятой авеню небоскреб «Трамп-тауэр». «Слово за слово, и вот я уже говорю о строительстве большого роскошного отеля напротив Кремля в партнерстве с советским правительством», - вспоминал бизнесмен этот разговор в книге «Искусство заключать сделки». По приглашению Дубинина Трамп прилетал в Москву, чтобы обсудить проект гостиницы
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Richard Drew / AP
Гостиницу в Москве так и не построили, но помощникам Трампа удалось договориться о том, что Михаил Горбачев с супругой посетят «Трамп-тауэр» во время визита в Нью-Йорк в 1988 г. Однако Горбачев ограничился другими достопримечательностями Манхэттена (на фото в центре), так и не доехав до Трампа. А миллиардер кинулся приветствовать в вестибюле своей башни человека, похожего на советского лидера, — как сообщало AP, это был победитель конкурса двойников Горбачева, которого привезли журналисты одного из телеканалов, чтобы разыграть Трампа
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Илона Колесниченко / ТАСС
Трамп не утратил интереса к России и после распада СССР. В 1997 г. он пытался добиться разрешения на установку на Гудзоне гигантской статуи Христофора Колумба работы Зураба Церетели. Памятник, превосходящий высотой Статую свободы, отказались принять несколько городов США, в итоге его установили в Пуэрто-Рико только в июне 2016 г.
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K.C. Alfred / Zuma / TASS
Согласно изученным FT реестрам прав на недвижимое имущество в США, в 2000-е гг. россияне потратили миллионы долларов на недвижимость в объектах, построенных компанией Трампа, особенно в Майами. В Trump Organisation заявляли, что не думают, будто россияне могли потратить на эти покупки больше денег, чем клиенты из других стран
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Danny Moloshok / AP
В 2005 г. Трамп в партнерстве с компанией Drinks Americas запустил продажу водки под собственным брендом. Как уверял миллиардер, к лету 2006 г. коктейль T&T («Трамп с тоником») должен был стать самым популярным в США. Премиальная версия водки Трампа 24K Super Premium Vodka продавалась в бутылках, украшенных золотой буквой Т в 24 карата. Трамп привез водку на «Ярмарку миллионеров» в Москву в 2007 г. Однако в итоге его водочный проект провалился и был свернут
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Steve Mitchell / AP
В 2008 г. российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев приобрел у Трампа его особняк в Палм-Бич за $95 млн. Это была самая крупная сделка Трампа с кем-либо из России и одна из крупнейших сделок в Палм-Бич. Она оказалась очень прибыльной для американского миллиардера: сам он купил этот особняк четырьмя годами ранее всего за $41 млн. Трамп отрицал, что был знаком с Рыболовлевым, и уверял, что покупатель особняка оказался россиянином по чистой случайности
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Cheryl Senter / AP
Во время маркетинговой кампании проекта Trump SoHo сын миллиардера Эрик Трамп (на фото слева) заявил журналистам, что «русские — лучшие покупатели недвижимости», а сам миллиардер добавил, что ему «очень нравится Владимир Путин». Другой его сын, Дональд Трамп-младший, признался изданию eTurboNews, что россияне составляют непропорционально большую долю клиентов во многих проектах, принадлежащих семье. «Мы видим, что деньги из России текут рекой», — передает его слова FT
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Екатерина Чеснокова / РИА Новости
В 2013 г. бизнесмен Арас Агаларов (на фото справа) договорился с Трампом о проведении в Москве конкурса красоты «Мисс Вселенная» (тогда Трамп владел правами на него). Сумма сделки составила $14 млн. Трамп пригласил на конкурс Владимира Путина, написав в Twitter, что тот может стать его «новым лучшим другом», если придет. Вместо Путина на шоу присутствовал Владимир Кожин, тогда занимавший должность управляющего делами президента. Агаларов тогда же заявлял, что договорился с Трампом о строительстве «Трамп-тауэр» в Москве
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Mindaugas Kulbis / AP
Вопрос о связях Трампа с Россией активно обсуждается во время нынешней президентской кампании. Так, миллиардер привлек внимание высказываниями в поддержку Путина и его политики. Тот, в свою очередь, в декабре 2015 г. назвал Трампа «талантливым», бизнесмен счел этот комплимент «большой честью». На встрече с журналистами в 2014 г. Трамп утверждал, что говорил с Путиным «опосредованно и напрямую» и тот был очень приятным собеседником. Впоследствии Трамп отрицал, что когда-либо встречался с Путиным
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Rick Wilking / Reuters
Несколько человек, работавших с Трампом во время президентской кампании, оказались связаны с Россией. Начальник предвыборного штаба Пол Манафорт (на фото) в августе 2016 г. ушел в отставку на фоне скандала, связанного с его работой консультантом бывшего президента Украины Виктора Януковича. После бегства последнего в 2014 г. власти Украины обнаружили финансовые документы, согласно которым Манафорт мог получить от Партии регионов $12,7 млн. Сам он это отрицал. Переводчик, работавший с Манафортом на Украине, по словам коллег, имел отношение к российской военной разведке, пишет FT
10/14
Evan Vucci / AP
В отставку ушел и консультант по внешней политике Картер Пейдж, когда-то работавший в российском офисе Merrill Lynch и консультировавший «Газпром». Пейджа заподозрили в частных переговорах с российскими чиновниками о снятии санкций в случае победы Трампа, один из сенаторов попросил ФБР провести расследование. А советник Трампа по национальной безопасности генерал Майкл Флинн (на фото), выступающий за более тесные связи с Россией, признавался в интервью, что ему заплатили за участие и выступление на юбилее телеканала RT, где он сидел рядом с Путиным
11/14
Patrick Semansky / AP
«Может быть, никакого взлома [переписки демократов] и не было, но они все время обвиняют Россию — это потому, что они хотят опорочить меня связями с Россией. Я знаю о России, но не знаю ничего о ее внутренних делах. У меня нет бизнеса и нет кредитов в России», — заявил Трамп во время вторых теледебатов. «Trump Organisation не имеет никакой собственности в России, и публикации в прессе на эту тему сфабрикованы», — передает FT слова вице-президента и специального советника Trump Organisation Майкла Коэна
12/14
Allen Eyestone / Zuma / TASS
Автор книги «Правда о Трампе» Майкл Д’Антонио считает, что кандидата от республиканцев привлекают сила и жесткость российских олигархов, а также их богатство. «Фактически его можно назвать "Красный Дональд". Он уделяет России значительное внимание, и это, конечно, заставляет людей задаваться вопросами», — говорит Д’Антонио
13/14
Mladen Antonov / AP
Бывший посол США в России и советник Барака Обамы Майкл Макфол считает заявления Трампа о российской политике «пугающими». «Предпочел бы Путин, чтобы президентом стал Трамп? Конечно же, да. Почему бы ему не хотеть этого? Трамп высказывается в поддержку политики Путина», — заключает Макфол