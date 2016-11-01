Трамп сравнялся с Клинтон по популярности за неделю до выборов

Кандидат от Республиканской партии США Дональд Трамп практически сравнялся по популярности со своей соперницей, демократом Хиллари Клинтон, за неделю до выборов президента США, которые пройдут 8 ноября.

Согласно опросу общественного мнения телеканала ABC и газеты The Washington Post, за Трампа готовы отдать голоса 46% респондентов, за Клинтон - 45%, но расхождение с запасом укладывается в погрешность опроса (3 п.п). При исключении из голосования кандидата-либертарианца Гэри Джонсона и Джилл Стайн от партии «зеленых» картина обратная: Клинтон набирает 48%, Трамп - 47%. Тем не менее, Трамп впервые с мая этого года опередил Клинтон в опросе ABC-Post, пишут наблюдатели.

WP отмечает, что Клинтон имеет преимущество среди уже проголосовавших избирателей (54% за нее, 41% за Трампа). Предварительно проголосуют примерно 20% избирателей США - в семи штатах голосование открылось еще в сентябре. Но Трамп опережает Клинтон 50% к 39% среди голосующих 8 ноября. Правда, из-за меньшего размера выборки погрешность этих результатов составляет 8,5 п.п., предостерегает WP.

Клинтон заметно утратила поддержку среди намеренных голосовать в день выборов (53% безусловной поддержки у Трампа против 43% у Клинтон, по сравнению с 53% и 51% в предыдущем опросе). Этот показатель отражает вероятность того, что избиратель изменит свой выбор на избирательном участке. Вообще же нынешние кандидаты нравятся американцам намного меньше, чем Барак Обама и Митт Ромни на выборах 2012 г.: на аналогичном этапе президентской кампании они набирали 64% и 61% безусловной поддержки соответственно.

WP обращает внимание на предвыборную консолидацию поддержки Трампа среди ядерного электората республиканцев (белые протестанты, консерваторы, негородские жители и белые мужчины). Кроме того, у кандидата республиканцев лучшие позиции, чем у Клинтон, среди избирателей без определенных партийных предпочтений. Эта группа составляет порядка 10% прогнозируемой явки, пишет газета.

По мнению ABC, падение рейтинга Клинтон скорее всего связано с информацией директора ФБР Джеймса Коми о возобновлении расследования по делу об использовании Клинтон в свою бытность госсекретарем личной электронной почты в рабочих целях.

Даже за неделю до выборов подобные опросы о предпочтениях избирателей не позволяют надежно судить об исходе выборов, отмечает The Independent. Так, Митт Ромни в 2012 г. опережал Барака Обаму на 1 п.п. в сопоставимом опросе, а Джон Керри, тоже на 1 п.п., - Джорджа Буша в 2004 г.

В опросе ABC и The Washington Post с 27 по 30 октября принимали участие 1128 человек, статистическая погрешность результатов 3 п.п. По результатам аналогичного опроса от 29 октября Трамп отставал от Клинтон на 2 п.п., за неделю до этого Клинтон имела примущество в 12 п.п.