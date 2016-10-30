Соратники Клинтон заподозрили ФБР в контактах с Кремлем

Конгрессмен от Демократической партии США Тим Райан высказал предположение, что Москва имеет отношение к расследованию ФБР дела об электронной переписке кандидата в американские президенты Хиллари Клинтон. Об этом сообщает в воскресенье, 30 октября, телеканал CNN.

«Откуда появились эти документы? Как они попали к ФБР? Вовлечена ли Россия в это? Мы не имеем ни малейшего понятия о том, откуда берутся эти документы», - отметил демократ.

Кроме того, бывший руководитель Демократической партии Говард Дин написал в своем Twitter, что директор ФБР Джеймс Коми «встал на сторону» президента России Владимира Путина и «возможно, навсегда уничтожил доверие к ФБР».

В минувшую пятницу Коми сообщил о возобновлении расследования в отношении Клинтон, напоминает «РИА Новости». По его словам, были обнаружены новые электронные письма кандидата в президенты, поэтому необходимо выяснить, содержалась ли в них секретная информация.

Вместе с тем на следующий день, в субботу, глава предвыборного штаба Клинтон Джон Подеста. опроверг возобновление расследования по делу об электронных письмах. «Мы уже видели такую интерпретацию, что ФБР "возобновляет" расследование, но слова [главы ФБР Джеймса] Коми это не подтверждают», – подчеркнул Подеста.

Больше года назад газета The New York Times сообщила, что Клинтон в свою бытность госсекретарем в 2009-2012 гг. почти не пользовалась служебным закрытым каналом электронной переписки, а предпочитала собственный. В связи с этим ее критиковали за то, что использование частного сервера могло сделать переписку госсекретаря уязвимой для хакеров. Также Клинтон сохраняла полный контроль над перепиской и могла удалять нежелательные письма. ФБР провело расследование, которое включало допросы Клинтон и ее ближайших помощников, и решило не выдвигать против экс-госсекретаря уголовных обвинений.