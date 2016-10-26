Обама знал об использовании Клинтон личного сервера для служебной переписки – Wikileaks

Президент США Барак Обама знал о том, что экс-госсекретарь Хиллари Клинтон использовала личный сервер для служебной переписки, говорится на странице Wikileaks в Twitter. Обама лгал, когда говорил, что не знал об использовании Клинтон частного адреса электронной почты», - утверждает Wikileaks.

В качестве доказательства приводится письмо Шерил Миллз, главы аппарата экс-госсекретаря, в адрес нынешнего главы избирательного штаба Клинтон Джона Подесты от 7 марта 2015 г. «Нам нужно это «подчистить»; у него есть от нее письма, отправленные по электронной почте, и в них не написано state.gov (домен Госдепартамента)», - говорится в опубликованном письме.

В тот же день Обама, отвечая на вопрос CBS о том, когда он впервые узнал об использовании Клинтон частной почты, заявил, что он узнал эту новость вместе со всеми – «из новостей».