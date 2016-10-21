Сайт Wikileaks начал публикацию переписки Обамы

Семь посланий из переписки действующего президента США Барака Обамы с главой избирательного штаба Демпартии Джоном Подестой опубликовал сайт Wikileaks, сообщается в его аккаунте в Twitter.

Опубликованные документы относятся в октябрю-ноябрю 2008 г., когда Обама был еще сенатором и кандидатом в президенты. Одно из самых содержательных писем касается «единогласной рекомендации» советников Обамы отказаться от участия в антикризисном экономическом саммите G20 в Вашингтоне непосредственно в день голосования 4 ноября, если его пригласят на эту встречу. В письме, отправленном Подестой, отмечается, что саммит созывался Белым домом «под давлением» со стороны тогдашнего президента Франции Николя Саркози, а также ряда других европейских руководителей, и что реальных результатов на нем не ожидается. Советники предлагали Обаме дистанцироваться от инициатив тогдашнего хозяина Белого дома Джорджа Буша-младшего. Отказ предлагалось анонсировать в ответ на вопрос СМИ, которым можно было бы намекнуть, что ответ будет интересным.

Кандидат от Демократической партии Хиллари Клинтон неоднократно заявляла, что за публикациями Wikileaks стоит Россия, заинтересованная в дискредитации демократов и поддержке кандидата-республиканца Дональда Трампа. Россия и Трамп и Wikileaks это опровергают.