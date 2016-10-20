На сайте WikiLeaks опубликована 13-я часть переписки руководителя штаба Клинтон

Портал WikiLeaks обнародовал 13-ю часть переписки Джона Подесты – руководителя избирательной кампании кандидата в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон.

«Электронные письма Подесты, часть 13», – говорится в Twitter WikiLeaks.

Предыдущая часть писем была опубликована 19 октября. Впервые переписка Подесты появилась на WikiLeaks 8 октября. Сайт уже обнародовал более 15 000 писем.

Подеста обвинил Россию в причастности ко взлому его почты. По его словам, ФБР проведет расследование по данному факту.