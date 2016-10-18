Тим Кук и Билл Гейтс входили в список вице-президентов США от демократов – Wikileaks

Генеральный директор корпорации Apple Тим Кук и основатель Microsoft Билл Гейтс числились в предварительном списке претендентов в кандидаты в вице-президенты США вместе с кандидатом в президенты от демократической партии Хиллари Клинтон. Об этом пишет во вторник, 18 октября, издание The Fortune со ссылкой на переписку руководителя избирательной кампании Клинтон Джона Подесты, опубликованную WikiLeaks.

Во вторник сайт WikiLeaks опубликовал очередную, 11-ю часть конфиденциальных писем Подесты. Публикация первой части произошла 8 октября. В целом сайт WikiLeaks уже обнародовал более 15 000 электронных писем

Сам Подеста ранее говорил, что ФБР будет расследовать факты взлома его электронной почты. По его словам, за взломом его переписки стоит Россия. Российская сторона, в свою очередь, решительно отвергает свою причастность к взлому почты демократов, называя обвинения голословными.