WikiLeaks опубликовал четвертую часть писем руководителя предвыборного штаба Клинтон

Сайт WikiLeaks опубликовал четвертую часть конфиденциальных писем председателя избирательной кампании кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты. Об этом говорится в микроблоге в Twitter WikiLeaks.

Первая часть переписки Подесты, опубликованная 8 октября, включала в себя 2060 электронных писем и 170 приложений. Вторая часть переписки была обнародована 10 октября и содержала 2086 электронных писем Подесты. Третья часть была опубликована накануне, 11 октября.

В июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными хакерами из систем национального комитета Демократической партии, напоминает ТАСС. По утверждению окружения Клинтон и американских СМИ, к взлому якобы имеют отношение российские хакеры, хотя официальное следствие это не подтверждает. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.