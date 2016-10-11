WikiLeaks опубликовала третью часть писем руководителя предвыборного штаба Клинтон

Организация WikiLeaks опубликовала третью часть писем Джона Подесты - главы избирательного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон. Как отметила организация в своем микроблоге в социальной сети Twitter, были опубликованы 1190 электронных писем политика.

Первая часть переписки Подесты, опубликованная 8 октября, включала в себя 2060 электронных писем и 170 приложений. Вторая часть переписки была обнародована 10 октября и содержала 2086 электронных писем Подесты, напоминает ТАСС.

В июле на сайте WikiLeaks была опубликована электронная корреспонденция, похищенная неизвестными хакерами из систем Национального комитета Демократической партии. По утверждению окружения Клинтон и американских СМИ, к взлому якобы имеют отношение российские хакеры, хотя официальное следствие этого не подтверждает. В Кремле причастность Москвы к кибератакам неоднократно отрицали.