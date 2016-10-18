Портал WikiLeaks опубликовал десятую серию переписки Подесты

Десятую часть переписки главы предвыборного штаба кандидата в президенты США от демократов Джона Подесты опубликовал портал WikiLeaks. Об этом сообщается на его странице в Twitter. К настоящему времени опубликовано уже более 15 000 писем.

Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон считает, что за публикацей переписки стоит Россия. К такому же выводу склоняются и спецслужбы США. Как ранее сообщала телекомпания CNN, власти США получили серьезные доказательства того, что структуры, связанные с российским правительством, предоставляют WikiLeaks документы, которые были украдены хакерами у сотрудников избирательного штаба Клинтон. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест также заявлял, что утечки, опубликованные WikiLeaks, могут указывать на усилия, направленные с российской стороны. Подеста тоже указывает на Москву.

Россия подобные обвинения отвергает. Аналогичным образом поступает и основатель WikiLeaks Джулиана Ассанджа, заявлявший, что он не сотрудничает с российскими властями.