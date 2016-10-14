CNN: Россия использует WikiLeaks для обнародования украденной хакерами информации

Власти США получили серьезные доказательства того, что структуры, связанные с российским правительством, предоставляют WikiLeaks документы, которые были украдены хакерами у сотрудников избирательного штаба кандидата в президенты Соединенных Штатов от Демпартии Хиллари Клинтон. Об этом сообщает CNN со ссылкой на американских чиновников. Ранее сайт опубликовал электронную переписку главы штаба Клинтон Джона Подесты, из которой, в частности, следовало, что она тепло отзывалась о российском президенте Владимире Путине.

Методы раскрытия информации позволяют «предположить, что Москва, по крайней мере, предоставляла информацию или, возможно, непосредственно отвечала за ее утечку», приводит телекомпания слова американского чиновника. Пресс-секретарь Белого дома Джош Эрнест накануне также говорил о том, что утечки, опубликованные WikiLeaks, могут указывать на усилия, направленные с российской стороны. Подеста тоже указывает на Москву.

CNN не смогла получить комментарий основателя WikiLeaks Джулиана Ассанджа. Однако ранее он опровергал информацию о сотрудничестве с российскими властями. Отвергает распространение украденной информации и Россия.