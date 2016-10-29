Штаб Клинтон опроверг возобновление расследования по делу о письмах

Глава предвыборного штаба кандидата от демократов Хиллари Клинтон Джон Подеста опроверг возобновление расследования по делу об электронных письмах. «Мы уже видели такую интерпретацию, что ФБР "возобновляет" расследование, но слова [главы ФБР Джеймса] Коми это не подтверждают», – сказал Подеста.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ФБР возобновило расследование по делу Клинтон. Следователи якобы обнаружили некие письма на компьютере ее помощницы Хумы Абедин в рамках изучения улик по другому делу.

Подеста призвал ФБР предоставить общественности исчерпывающие сведения о том, какие именно письма обнаружили следователи и какое отношение они имеют к Клинтон. «Немыслимо, что что-то подобное происходит за 11 дней до выборов… Мы уверены, что это не приведет ни к каким выводам», – добавил он.