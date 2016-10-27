Трамп назвал комментарии Клинтон в адрес Путина неразумными

Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон зря допускает чрезмерно резкие высказывания в адрес российского лидера Владимира Путина. С таким заявлением выступил кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп.

«Она говорит очень плохие вещи о Путине», - сказал он в ходе предвыборного митинга в штате Огайо, отметив, что такой подход - неправильный. «Вы можете быть крутым человеком, но все равно так себя вести нельзя», - сказал Трамп.

По его словам, в интересах США наладить конструктивные отношения с Москвой.

Трамп в очередной раз заверил собравшихся на митинге, что не имеет каких-либо связей с Россией.