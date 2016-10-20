Обама поздравил Хиллари Клинтон с победой в дебатах

Президент США Барак Обама поздравил Хиллари Клинтон с победой в предвыборных дебатах. Поздравление он разместил в Twitter.

«Выдающийся результат всех дебатов для Хиллари Клинтон - 3 из 3! Никто и никогда не был лучше подготовлен к должности президента США», - написал он.

Финальный раунд дебатов между Клинтон и кандидатом в президенты Дональдом Трампом прошел в Лас-Вегасе. По данным опроса CNN, 52% зрителей отдали предпочтение Клинтон, за Трампа готовы были проголосовать 39%.