Респонденты CNN отдали победу в финальных дебатах Клинтон

Кандидат в президенты США от демократической партии Хиллари Клинтон получила 52% поддержки респондентов CNN по итогам финальных дебатов. Ее конкуренту отдали симпатии лишь 39%, приводятся на сайте телекомпании данные опроса CNN/ORC, проведенного за 19 дней до выборов.

По сравнению с опросом CNN по итогам второго раунда дебатов Трамп несколько улучшил свое положение. В то время предпочтение ему отдали 34%, тогда как в пользу Клинтон высказались 57%. Причем тогда же, по опросу YouGov, разница между соперниками составила всего 5% – 47% за Клинтон и 42% за Трампа.