Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может не признать результаты выборов 8 ноября, если победа будет за его соперницей Хиллари Клинтон. Он дал это понять на последних дебатах предвыборной кампании. Ранее Трамп не раз говорил, что результаты голосования будут сфальсифицированы. Как пишет The Washington Post, на прямой вопрос, признает ли Трамп итоги выборов, он ответил: «А вот не скажу пока». Клинтон на это заявила, что он принижает значение американской демократии. Washington Post отметила, что это одно из самых взрывных обвинительных заявлений с начала кампании миллиардера.

На дебатах в Лас-Вегасе кандидаты в президенты высказались по ряду внутриполитических вопросов, таких, как назначение судей Верховного суда, возможные ограничения на владение оружием, политика в отношении мигрантов, поговорили о бюджете и экономике, обсудили сирийскую проблему и «Исламское государство» (запрещено в России), а также какова должна быть политика в отношении России и Владимира Путина. The Washington Post отмечает, что Путин как бы незримо присутствовал на сцене, став «третьим участником дебатов». В частности, оба оппонента назвали друг друга марионетками Путина. Кандидаты в президенты обменивались взаимными обвинениями, Трамп напоминал, как много Клинтон лжет, его соперница приводила цитаты Трампа, которые он не мог узнать, Клинтон припомнили скандал с ненадлежащим использованием почтового сервера, Трампу - обвинения в сексуальных скандалах и неуважительные высказывания о женщинах, и впервые соперники не стали пожимать друг другу руки - ни перед дебатами, ни после.

Российскую тему первой упомянула Клинтон (пересказ по полной расшифровке на сайте Politico). Она сослалась на мнение «17 спецслужб» о том, что правительство России причастно к утечкам секретных документов через WikiLeaks и потребовала от Трампа осудить попытки российского вмешательства в политику США, а отказ, по ее мнению, будет доказательством, что Трамп готов поддерживать Путина во всем, включая шпионаж за американцами. Ее соперник упирал на то, что наверняка никому не известно, кто занимается хакерскими атаками и крадет документы, но хорошо, он осуждает всякие попытки вмешаться в американские дела, со стороны России и любого другого государства.

Трамп в очередной раз подчеркнул, что Путин - не его лучший друг и он его толком и не знает, и если США удастся сотрудничать с Россией, то в принципе это было бы хорошо. Он объяснил, что Клинтон не любит Путина, потому что Путин ее и Барака Обаму во всем перехитрил. По его словам, Россия и США подписали договоры по ядерному оружию, в результате русские продолжают производить боеголовки, а американцы - нет; США потратили $6 трлн на Ближний Восток, а контроль за регионом переходит к России. В Сирии США тратят деньги на повстанцев, которых толком себе не представляют, но непонятно зачем и на случай чего, потому что, по убеждению Трампа, там уже взяли верх силы Асада при поддержке России и Ирана, опять же обыграв Обаму. Асад, по его словам, «плохой парень», но Трамп не может не отметить, что тот сильнее Обамы, потому что отказался поддаться давлению и уйти в отставку. Также Трамп предостерег, что после отстранения Асада от власти может быть намного хуже, по его мнению, правильнее было бы оставить сирийского президента в покое, либо заключить с ним союз для борьбы с ИГ.

Клинтон заявила, что не будет отправлять ВС США в Ирак как оккупационные войска, и пообещала что будет добиваться создания в Ираке и Сирии зон, закрытых для полетов, ради интересов местного мирного населения, а также ради того, чтобы надавить на силы Асада и его союзников. Ее соперник считает, что это только усилит позиции террористов.

В отношении миграционной политики США Трамп обвинил Клинтон в намерении убрать границы и увеличить на 550% приток иммигрантов в страну, также он высказался за депортацию «нехороших омбре», которые въезжают в США и торгуют наркотиками. Клинтон обозначила себя как сторонника более мягкой политики, противника разделения семей как следствия депортации. Также она рассказала, как ее оппонент спасовал во время встречи с президентом Мексики, который заявил, что не будет платить за строительство стены на границе между двумя странами, которую хочет возвести Трамп, кроме того, по ее мнению, в своем бизнесе миллиардер и сам пользовался услугами нелегальных мигрантов-строителей.

В судьи Верховного суда Клинтон назначала бы тех, кто будет защищать права женщин и секс-меньшинств, то есть, современные ценности. Трамп выбрал бы наиболее консервативных судей, которые четко придерживались Конституции. Также он заметил, что Клинтон хотела бы назначить судей, которые поддержали бы жесткие ограничения прав на владение оружием, и заявил, что вторая поправка к Конституции находится под угрозой. Клинтон возразила, что она не против поправки, но ситуацию с оружием нужно как-то регулировать, потому что в стране 33 000 человек в год погибают от огнестрела. Трамп заявил, что Клинтон готова поддержать права женщин делать аборт на самых поздних сроках, Клинтон возразила, что для женщин это и так тяжелый выбор и нечего государству вмешиваться в принятие таких внутрисемейных решений.

Трамп заявил, что благотворительный фонд Клинтонов по сути преступная организация, которая берет деньги у саудовцев и Катара, при том что «эти люди» проводят в отношении геев и женщин такую политику, какую яростно осуждает сама Клинтон. На это Клинтон возразила, что фонд Трампа потратил деньги жертвователей на покупку его портрета в полный рост.

В итоговой реплике Клинтон пообещала на посту президента сделать приоритетом благополучие семей и права женщин, а также в вопросах, где интересы домохозяйств конфликтуют с интересами корпораций, вставать на защиту домохозяйств. Трамп пообещал сделать Америку снова сильной, поддерживать военных и ветеранов, о которых, по его мнению, уже забыли, вернуть уважение к полиции, позаботиться о небольших городах, поддержать афро-американцев и выходцев из Латинской Америки, положению которых угрожает приток новых мигрантов, и отменить введенную Обамой систему медицинского страхования. Он считает, что в случае победы Клинтон Америка получит «еще четыре года Обамы», что недопустимо.