Международная жизнь

Финальные дебаты Трампа и Клинтон

Впервые соперники не стали пожимать друг другу руки – ни перед дебатами, ни после
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Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может не признать результаты выборов 8 ноября, если победа будет за Хиллари Клинтон. Он дал это понять на последних дебатах предвыборной кампании
John Locher / AP
Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может не признать результаты выборов 8 ноября, если победа будет за Хиллари Клинтон. Он дал это понять на последних дебатах предвыборной кампании
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Кандидаты в президенты обменивались взаимными обвинениями, Трамп припомнил Клинтон скандал с ненадлежащим использованием почтового сервера
Andrew Harnik / AP
Кандидаты в президенты обменивались взаимными обвинениями, Трамп припомнил Клинтон скандал с ненадлежащим использованием почтового сервера
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Клинтон припомнила Трампу обвинения в сексуальных скандалах и неуважительные высказывания о женщинах
Jim Urquhart / REUTERS
Клинтон припомнила Трампу обвинения в сексуальных скандалах и неуважительные высказывания о женщинах
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Во время дебатов Трамп обвинил Клинтон во лжи
David Goldman / AP
Во время дебатов Трамп обвинил Клинтон во лжи
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Оба оппонента назвали друг друга марионетками Путина
Mark Ralston / Pool via AP
Оба оппонента назвали друг друга марионетками Путина
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Российскую тему первой упомянула Клинтон
Patrick Semansky / AP
Российскую тему первой упомянула Клинтон
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Впервые соперники не стали пожимать друг другу руки – ни перед дебатами, ни после
John Locher / AP
Впервые соперники не стали пожимать друг другу руки – ни перед дебатами, ни после
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Клинтон обозначила себя как сторонника более мягкой политики, противника разделения семей как следствия депортации
Carlos Barria / REUTERS
Клинтон обозначила себя как сторонника более мягкой политики, противника разделения семей как следствия депортации
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  • Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп может не признать результаты выборов 8 ноября, если победа будет за Хиллари Клинтон. Он дал это понять на последних дебатах предвыборной кампании
  • Кандидаты в президенты обменивались взаимными обвинениями, Трамп припомнил Клинтон скандал с ненадлежащим использованием почтового сервера
  • Клинтон припомнила Трампу обвинения в сексуальных скандалах и неуважительные высказывания о женщинах
  • Во время дебатов Трамп обвинил Клинтон во лжи
  • Оба оппонента назвали друг друга марионетками Путина
  • Российскую тему первой упомянула Клинтон
  • Впервые соперники не стали пожимать друг другу руки – ни перед дебатами, ни после
  • Клинтон обозначила себя как сторонника более мягкой политики, противника разделения семей как следствия депортации
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