Трамп практически потерял шанс на победу – WP

Кандидат в президенты США Дональд Трамп за 15 дней до выборов 8 ноября практически утратил шансы на победу, пишет The Washington Post. Газета известна своим резко отрицательным отношением к кандидату республиканцев, однако при анализе она опирается на данные интегратора поллов RealClearPolitics.

Издание представило обновленную в соответствии с последними опросами электоральную карту США, согласно которой Трамп недобирает минимум 90 голосов выборщиков до необходимого минимума в 270 голосов даже с учетом колеблющихся штатов. Его соперница Хиллари Клинтон, напротив, получит 323 голоса, прогнозирует WP.

Трамп утрачивает позиции даже в таких «красных» штатах (красный в США -традиционный цвет республиканцев), как Невада, Юта и Техас. В Неваде не исключена даже победа независимого кандидата, бывшего аналитика ЦРУ Эвана Макмаллина, пишет издание. В Техасе, десятилетиями остававшемся республиканским бастионом, отрыв Трампа от Клинтон не превышает 5 пунктов. Техас - один из крупнейших по населению и по числу выборщиков штатов, отмечает WP.

«Абсолютно по всем параметрам на текущем этапе кампания Трампа уступает показателям [республиканского кандидата в президенты] Митта Ромни в 2012 г. Напомним, Ромни набрал всего 206 голосов выборщиков и уступил [Бараку Обаме] 5 млн голосов избирателей», - пишет газета.

Октябрь принес Трампу целый ряд неудач: это и обвинения в сексуальных домогательствах, и отказ признать результаты выборов в случае проигрыша, и неудачные финальные дебаты с Клинтон, и информация о его связях с Россией. Имидж Клинтон, напротив, сравнительно легко перенес публикацию Wikileaks новых утечек переписки ее предвыборного штаба.