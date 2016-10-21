Трамп признает результаты выборов в случае своей победы

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трам заявил, что признает результаты выборов 8 ноября лишь в случае своей победы. «Я хотел бы пообещать и обязуюсь перед всеми моими избирателями и сторонниками и всеми гражданами Соединенных Штатов, что я полностью приму результаты этих великих и исторических президентских выборов, если победу одержу я», - передает его слова Reuters. При этом миллиардер выразил надежду на то, что результаты выборов будут понятными.

Ранее Трамп неоднократно намекал, что выборы 8 ноября могут быть сфальсифицированы. Накануне в ходе финальных дебатов с кандидатом от демократов Хиллари Клинтон Трамп отказался ответить на прямой вопрос, признает ли он результаты. «А вот не скажу пока», - ответил тогда миллиардер. Клинтон в ответ обвинила оппонента в принижении значения американской демократии.

Аналогичным образом высказался и действующий президент США Барак Обама. «Это опасно. Потому что, когда вы пытаетесь посеять сомнения в умах людей о легитимности выборов, это подрывает нашу демократию. Тогда вы делаете работу наших противников за них», прокомментировал Обама выступление Трампа на дебатах.