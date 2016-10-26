Трамп: план Клинтон по Сирии может привести к Третьей мировой войне

Сирийский план экс-госсекретаря США, кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон ведет к Третьей мировой войне, считает ее конкурент, кандидат-республиканец Дональд Трамп. «Что мы сейчас должны сделать, так это сфокусироваться на борьбе с ИГ («Исламское государство», запрещено в России). Мы не должны фокусироваться на Сирии», - рассуждал Трамп в интервью Reuters, поджаривая сосиски. Он уточнил, что сирийский президент Башар Асад для него на втором месте после ИГ.

«Вы дойдете до Третьей мировой войны, если будете слушать Хиллари Клинтон», - уверен Трамп. Клинтон призывает к созданию в Сирии бесполетных зон и зон безопасности на земле. Некоторые аналитики считают, что это может привести США к прямому конфликту с Россией, отмечает агентство.

Трамп подчеркнул, что в ближневосточное противостояние втянуты многие страны. «Вы больше не воюете с Сирией, вы воюете с Сирией, Россией и Ираном, так? Россия – ядерная держава с работающим ядерным оружием, в отличие от других, рассказывающих об этом стран», - пояснил он.

Кандидат-республиканец также выразил сомнение в том, что Клинтон сможет вести переговоры с российским президентом Владимиром Путиным после того, какой критике она подвергла его в ходе предвыборной кампании.

Также Трамп раскритиковал своих оппонентов в Республиканской партии. «Если бы у нас было единство в партии, то мы бы не могли проиграть Хиллари Клинтон», - сказал Трамп.