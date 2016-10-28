Клинтон в случае избрания предложит пост госсекретаря Джо Байдену – Politico

В случае победы на выборах президента США Хиллари Клинтон предложит пост госсекретаря нынешнему вице-президенту страны Джо Байдену, сообщает газета Politico со ссылкой на источники. «Джо Байден возглавляет шорт-лист претендентов Хиллари Клинтон на пост госсекретаря», – пишет издание. При этом отмечается, что пока Клинтон не говорила об этом с Байденом.

По данным газеты, Клинтон также рассматривает на эту должность еще несколько кандидатур. В частности, это бывшие заместители госсекретаря Билл Бернс и Ник Бернс, экс-помощник госсекретаря Курт Кэмпбелл, замгоссекретаря при Билле Клинтоне Строуб Тэлботт и адмирал в отставке Джеймс Ставридис.