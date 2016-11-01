Клинтон уже заказала фейерверк на реке Гудзон в честь победы на выборах – СМИ

Кандидат на пост президента США Хиллари Клинтон уже заказала пиротехническое шоу в честь победы на выборах 8 ноября, пишет газета New York Post.

По словам источников, фейерверки будут запускать на реке Гудзон. С властями Нью-Йорка уже согласовано время проведения шоу. Оно начнется в 21.30 (4.30 мск) - через 30 минут после окончания голосования в Нью-Йорке.

Шоу было запланировано еще до распоряжения руководителя ФБР о начале дополнительного расследования в отношении переписки Клинтон. Как пишет газета, пожарные и правоохранительные органы города удивлены самоуверенностью Клинтон.

«Немного преждевременно планировать победу. Наверное, она его заказала еще до пятницы», — заявили в полиции Нью-Йорка. В случае проигрыша Клинтон за полцены сможет уступить фейерверки Дональду Трампу, привела газета слова одного из пожарных.