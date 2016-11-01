Агенты ФБР не смогли обнаружить связь между окружением Трампа и Россией – NYT

ФБР не смогло найти информацию, указывающую на связи кандидата в президенты США Дональда Трампа с представителями российской власти, пишет The New York Times со ссылкой на источники в правохранительных органах.

Все минувшее лето агенты бюро пытались выяснить роль России в американской предвыборной кампании. Были проверены ближайшие советники Трампа, велись поиски его финансовых связей с российскими структурами, рассчитывали найти связь между Trump Organization и российским Альфа-банка, искали виновных во взломе серверов Демпартии, но все это не принесло результатов. Связей Трампа с российским правительством обнаружить не удалось.

Обвинения Трампа в связях с Россией стали одним из предвыборных козырей его оппонента, кандидата в президенты США от Демпартии Хиллари Клинтон. Накануне она снова потребовала в своем Twitter, чтобы Трамп «немедленно раскрыл все свои связи с с Кремлем».