У ФБР есть информация о связях Трампа с Россией – лидер демократов в Сенате

Лидер демократов в Сенате Конгресса США Гарри Рид утверждает, что глава ФБР Джеймс Коми обладает информацией о связях кандидата в президенты США от Республиканской партии Дональда Трампа с представителями российской власти. Об этом он написал в письме Коми, содержание которого опубликовал на своей странице на сайте Сената.

«В ходе общения с вами и другими высшими должностными лицами в сфере национальной безопасности стало ясно, что вы обладаете сенсационной информацией о тесной связи и координации между Дональдом Трампом, его высшими советниками и российским правительством, открыто выражающим враждебность к США, и которое Трамп расхваливает при каждом удобном случае», — подчеркнул Рид. Лидер демократов в Сенате настаивает та том, что общественность имеет право знать эту информацию. Месяц назад он уже обращался к Коми с той же просьбой, следует из письма, но информация так и не была опубликована.

Зато ФБР заявило об обнаружении новых писем кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон в рамках расследования о ее переписке с использованием частного почтового сервера и возобновлении ранее прекращенного расследования. Это дало основание сенатору обвинить ФБР в «двойных стандартах» и «чрезвычайно избирательном подходе» в подаче информации и подыгрывании определенной политической силе. Также Рид предположил, что эти действия Коми могут нарушать закон.

Накануне соратники Клинтон высказывали предположение, что к расследованию ФБР имеют отношение российские власти, а Джеймс Коми «встал на сторону» президента России Владимира Путина и, «возможно, навсегда уничтожил доверие к ФБР». Последнее, в частности написал в своем Twitter руководитель Демократической партии Говард Дин.