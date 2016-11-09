Сбербанк отразил мощную DDoS-атаку

Сбербанк отразил во вторник мощную DDoS-атаку, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу кредитной организации.

«8 ноября онлайн-ресурсы Сбербанка подверглись мощным DDoS-атакам. Атаки организованы с ботнетов, включающих десятки тысяч машин, территориально распределенных по нескольким десяткам стран», — уточнили в банке.

В пресс-службе также пояснили, что на протяжении всего дня мощность атаки возрастала. Первая атака произошла утром, вторая - вечером, и она уже состояла из нескольких этапов, каждый из которых был в два раза сильней предыдущего.

«Системы защиты банка отработали надежно, атака была оперативно обнаружена и локализована подразделениями киберзащиты Сбербанка. Сбоев в работе сервиса для клиентов банка не было», — отметили в банке.

Всего во вторник DDoS-атакам подверглись пять крупных российских банков, атаки были не очень большой мощности, заявил источник «РИА Новости», близкий к ЦБ.

«В ЦБ знают об этих атаках. Участвует ботнет из серии "интернет-вещей". Мощность не очень большая. Под атакой порядка пяти банков со вчерашнего дня», — пояснил источник.